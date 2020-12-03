ЗАМАНА - В Дагестане увеличили число коек для COVID-больных из-за роста госпитализации

В Дагестане увеличили число коек для COVID-больных из-за роста госпитализации

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03 декабря, 2020. Четверг 22:10
В Дагестане увеличили число коек для COVID-больных из-за роста госпитализации

В стационарах республики уже развернули 3513 коек, их увеличение напрямую связано с ростом числа заболевших, сообщает «Мирмол».

В Дагестане увеличили число коек для COVID-больных из-за роста госпитализации
Общество

Это подтвердил и врио министра Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов подчеркнув, что достаточно долго количество коек под COVID-19 в больницах не менялась, но сейчас мы наблюдаем заметный рост госпитализированных, коечный фонд пришлось увеличить. Отметим, что сейчас медпомощь в стационарах получают 2245 инфицированных.

 

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