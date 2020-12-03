ЗАМАНА - Председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов обратился к дагестанцам в связи с эпидемией коронавируса

Председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов обратился к дагестанцам в связи с эпидемией коронавируса

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03 декабря, 2020. Четверг 20:10
Председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов обратился к дагестанцам в связи с эпидемией коронавируса

В связи с эпидемиологической ситуацией в республике, к дагестанцам обратился Председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов.

Председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов обратился к дагестанцам в связи с эпидемией коронавируса
Общество

"К сожалению, пока с нами не произойдет чего-то серьезного, а это потеря близкого человека или тяжелая форма болезни, мы не хотим осознавать последствия нашей беспечности", подчеркнул спикер парламента.
Он отметил, что в силу своего характера, нрава, мы всегда будем на стороне искать виновных, не замечая,  что сами во многом способствуем разгулу коронавируса.

Хизри Шихсаидов попросил земляков проявить терпение, объединить усилия и вместе побороть распространение болезни. "Нет сомнения, что мы пройдем это испытание, но нужно проявить организованность", заключил Шихсаидов.

 

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