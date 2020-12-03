ЗАМАНА - Муфтият Дагестана попросил совершать намазы дома

Муфтият Дагестана попросил совершать намазы дома

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03 декабря, 2020. Четверг 19:34
Муфтият Дагестана попросил совершать намазы дома

С этим обращением, на официальной странице в Instagram Муфтията Республики Дагестан обратился председатель Шамиль Алиханов.  

В своем выступлении он разъяснил: принятие данным мер продиктовано исключительно намерением обезопасить дагестанцев, уберечь жизнь и здоровье людей, и к этой мере нужно отнестись с пониманием и серьезностью. 

 

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