Муфтият Дагестана попросил совершать намазы дома

С этим обращением, на официальной странице в Instagram Муфтията Республики Дагестан обратился председатель Шамиль Алиханов.

В своем выступлении он разъяснил: принятие данным мер продиктовано исключительно намерением обезопасить дагестанцев, уберечь жизнь и здоровье людей, и к этой мере нужно отнестись с пониманием и серьезностью.