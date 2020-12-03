Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Уточним, согласно статье 275 УК РФ государственной изменой считается шпионаж, выдача сведений составляющих государственную тайну, оказание финансовой, материально-технической помощи иностранному государству, чьи действия будут направлены против безопасности России.

Материалы уголовного дела засекречены. Из открытых источников стало известно, гражданин Российской Федерации с таким же именем, отчеством и фамилией работает в Московском физико-техническом институте. Наказание за государственную измену предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.