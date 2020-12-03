ЗАМАНА - Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

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03 декабря, 2020. Четверг 19:25
Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

В Москве задержан Анатолий Губанов, подозреваемый в государственной измене,- передает «Интерфакс».

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене
Общество

Уточним, согласно статье 275 УК РФ государственной изменой считается шпионаж, выдача сведений составляющих государственную тайну, оказание финансовой, материально-технической помощи иностранному государству, чьи действия будут направлены против безопасности России.
Материалы уголовного дела засекречены. Из открытых источников стало известно, гражданин Российской Федерации с таким же именем, отчеством и фамилией работает в Московском физико-техническом институте. Наказание за государственную измену предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

 

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взяты из открытых источников
 

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