Уточним, согласно статье 275 УК РФ государственной изменой считается шпионаж, выдача сведений составляющих государственную тайну, оказание финансовой, материально-технической помощи иностранному государству, чьи действия будут направлены против безопасности России.
Материалы уголовного дела засекречены. Из открытых источников стало известно, гражданин Российской Федерации с таким же именем, отчеством и фамилией работает в Московском физико-техническом институте. Наказание за государственную измену предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.
Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене
- Автор Хадижат
- 03 декабря, 2020. Четверг 19:25
В Москве задержан Анатолий Губанов, подозреваемый в государственной измене,- передает «Интерфакс».
Уточним, согласно статье 275 УК РФ государственной изменой считается шпионаж, выдача сведений составляющих государственную тайну, оказание финансовой, материально-технической помощи иностранному государству, чьи действия будут направлены против безопасности России.
Последнее от Хадижат
- Председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов обратился к дагестанцам в связи с эпидемией коронавируса
- Муфтият Дагестана попросил совершать намазы дома
- В Дагестане за прошедшие сутки выявлено 117 новых случаев коронавируса
- В Дагестане наладят производство детских игровых площадок
- В России изобрели средство для очистки сточных вод