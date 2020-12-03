Как сообщил министр промышленности, производство детских площадок частично закроет инвестиции в сфере промышленных товаров, применение которых будет налажено как в рамках Дагестана, так и за его пределами.
В Дагестане наладят производство детских игровых площадок
- Автор Хадижат
- 03 декабря, 2020. Четверг 15:00
Сегодня министр промышленности и торговли Дагестана Батыр Эмеев посетил предприятие по производству спортивного оборудования «Спорт-комплект» марки «Primus» и договорился о производстве детских игровых площадок, расширив возможности предприятия.
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