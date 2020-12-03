В Дагестане наладят производство детских игровых площадок

Сегодня министр промышленности и торговли Дагестана Батыр Эмеев посетил предприятие по производству спортивного оборудования «Спорт-комплект» марки «Primus» и договорился о производстве детских игровых площадок, расширив возможности предприятия.

Как сообщил министр промышленности, производство детских площадок частично закроет инвестиции в сфере промышленных товаров, применение которых будет налажено как в рамках Дагестана, так и за его пределами.