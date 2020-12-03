Депутаты Кировского района Махачкалы установили пандус за свой счет

В рамках реализации проекта «Единая страна доступная среда» депутаты Кировского района, накануне Международного дня инвалидов, за свой счет установили пандус по улице М. Гаджиева, 200 «а». В этом доме живет инвалид-колясочник, мать которого обратилась с этой просьбой в депутатский корпус "Единой России", сообщает РИА «Дагестан».

Пандус установлен с соблюдением всех требований и норм, длина его 5 метров. Это не первая подобная акция депутатов, ранее они уже устанавливали своими силами пандусы в городе. Один из них, например, появился летом при входе на городской пляж. Длина его составила более двадцати метров.