Пандус установлен с соблюдением всех требований и норм, длина его 5 метров. Это не первая подобная акция депутатов, ранее они уже устанавливали своими силами пандусы в городе. Один из них, например, появился летом при входе на городской пляж. Длина его составила более двадцати метров.
Депутаты Кировского района Махачкалы установили пандус за свой счет
- Автор Хадижат
- 03 декабря, 2020. Четверг 13:13
В рамках реализации проекта «Единая страна доступная среда» депутаты Кировского района, накануне Международного дня инвалидов, за свой счет установили пандус по улице М. Гаджиева, 200 «а». В этом доме живет инвалид-колясочник, мать которого обратилась с этой просьбой в депутатский корпус "Единой России", сообщает РИА «Дагестан».
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