ЗАМАНА - Акция в республиканских СМИ: COVID-19 никуда не ушел

Акция в республиканских СМИ: COVID-19 никуда не ушел

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03 декабря, 2020. Четверг 12:57
Акция в республиканских СМИ: COVID-19 никуда не ушел

4 декабря выйдут в свет государственные газеты республики с такой первой полосой. Аналогичные постеры можно увидеть в сетевых изданиях, аккаунтах, социальных сетях и мессенджерах.     

Акция в республиканских СМИ: COVID-19 никуда не ушел
Общество

Тем самым журналисты республики подхватили инициативу Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана, цель которой – еще раз напомнить всем: COVID-19 никуда не ушел. 

Мы имеем дело с очень страшным и коварным врагом. Ежедневные сводки, данные по заболеваемости и смертности, лишний раз свидетельствуют о том, что борьба с вирусом еще не закончена. 

Коронавирус в той или иной степени коснулся каждого. И думается, скептики и маловеры, коих было немало в первую волну, осознают сейчас всю серьезность ситуации, уже чувствуют ответственность за происходящее. Да, год выдался очень тяжелый, все устали, раздражены. Но надо проявить присущее нам, дагестанцам, единство, взять себя в руки, перетерпеть. Следует помнить: сроки снижения заболеваемости зависят не в последнюю очередь от сознательности самих граждан, от нас с вами.

Только неукоснительно исполняя предписания врачей и рекомендации специалистов Роспотребнадзора, мы сможем выйти из этой непростой ситуации, тяжелейшего состояния, в котором оказалось наше общество, весь мир. 

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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