ЗАМАНА - Минобрнауки Дагестана открывает Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов

Минобрнауки Дагестана открывает Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов

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03 декабря, 2020. Четверг 11:31
Минобрнауки Дагестана открывает Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов

По сообщению Министерства образования и науки РД, центр непрерывного повышения профессионального уровня педработников создан в рамках реализации программы «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Открыта площадка на базе Дагестанского института развития образования.

Минобрнауки Дагестана открывает Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов
Общество

Задача данного центра обеспечить условия для профессионального развития учителей, решить проблему отсутствия высокопрофессиональных педагогов, обеспечить условия для успешной работы учителей. Крайне важно помочь педагогам освоить современное оборудование, сегодня школы открываются высокотехничные, а учителя в итоге не знают, как с этим работать, прокомментировала открытие центра врио вице-премьера министра образования и науки РД Уммупазиль Омарова.
Планируется, что в течении года в Центре будут повышать квалификацию около пяти тысяч специалистов.

 

 

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