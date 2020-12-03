В Дагестане продлили режим самоизоляции для пожилых до 17 декабря

В связи с эпидемиологической обстановкой, по рекомендации Главного санитарного врача Дагестана Николая Павлова, в республике продлен режим самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше до 17 декабря.

Также режим самоизоляции сохраняется для особо уязвимых к вирусу молодых граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Дагестанцы, попадающие под эту категорию могут продлить больничный лист и получить пособие во временной нетрудоспособности. О том, как это сделать «Замана» писала ранее, подробнее об этом можно прочитать тут.

Также, согласно рекомендациям Николая Павлова, в республике приостановлено проведение богослужений с присутствием людей, а также временно приостановлено посещение гражданами мечетей и церквей.

Напоминаем, дагестанцы, обнаружившие у себя симптомы коронавируса могут вызвать скорую помощь или проконсультироваться с врачом по единому короткому номеру - 122.