ЗАМАНА - Ученые обнаружили 4 новых хронотипа, дополняющих «сов» и «жаворонков»

Ученые обнаружили 4 новых хронотипа, дополняющих «сов» и «жаворонков»

Автор
03 декабря, 2020. Четверг 08:26
Ученые обнаружили 4 новых хронотипа, дополняющих «сов» и «жаворонков»

Казалось бы, что здесь дополнять? Активность первых приходится на утро, вторых на поздний вечер. Но в результате исследования выяснилось кое-что интересное.

Ученые обнаружили 4 новых хронотипа, дополняющих «сов» и «жаворонков»
Общество

Две тысячи студентов, по условиям эксперимента, проходили тестирование, наблюдая да своим состоянием в течении дня. Благодаря этому исследованию, кроме сов и жаворонков появились еще четыре классификации: высокоактивные (сохраняют бодрость в течение всего дня), сонливые днем, дневные и умеренно активные.
Все они имеют разные уровни энергии, которая поднимается до среднего уровня в середине дня, а затем спадает к вечеру.
Вечерние типы проявляют другую активность утром она низкая, к середине дня повышается, а своего пика достигает уже ночью.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top