Ученые обнаружили 4 новых хронотипа, дополняющих «сов» и «жаворонков»

Две тысячи студентов, по условиям эксперимента, проходили тестирование, наблюдая да своим состоянием в течении дня. Благодаря этому исследованию, кроме сов и жаворонков появились еще четыре классификации: высокоактивные (сохраняют бодрость в течение всего дня), сонливые днем, дневные и умеренно активные.

Все они имеют разные уровни энергии, которая поднимается до среднего уровня в середине дня, а затем спадает к вечеру.

Вечерние типы проявляют другую активность утром она низкая, к середине дня повышается, а своего пика достигает уже ночью.