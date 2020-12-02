Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов обратившись к журналистам, почеркнул их роль в укреплении российской нации. «Вы и ваши коллеги играете важную роль в том, чтобы в нашей многонациональной многоконфессиональной стране было единство, мир и согласие» подчеркнул Магомедов.
Магомедсалам Магомедов принял участие в награждении победителей конкурса «СМИротворец»
- Автор Хадижат
- 02 декабря, 2020. Среда 16:16
Конкурс, задача которого выявить лучших авторов в освещении вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится федеральным агентством по делам национальностей.
Последнее от Хадижат
- Врио Главы Дагестана Сергей Меликов госпитализирован
- Народный артист России Борис Плотников скончался в возрасте 71 года
- За прошедшие сутки в Дагестане выявлено 110 новых случаев коронавируса
- В Гумбетовском районе идет строительство Ново-Аргванинской средней школы
- Газпром газифицировал 10 высокогорных сел в Дагестане