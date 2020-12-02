Магомедсалам Магомедов принял участие в награждении победителей конкурса «СМИротворец»

Конкурс, задача которого выявить лучших авторов в освещении вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится федеральным агентством по делам национальностей.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов обратившись к журналистам, почеркнул их роль в укреплении российской нации. «Вы и ваши коллеги играете важную роль в том, чтобы в нашей многонациональной многоконфессиональной стране было единство, мир и согласие» подчеркнул Магомедов.