За прошедшие сутки в Дагестане выявлено 110 новых случаев коронавируса

В Дагестане за прошедшие сутки выявлено 110 новых случаев коронавируса. 10 человек с подтвержденным COVID 19 скончались. Вылечившихся – 98 человек. 3025 человек в настоящее время находятся на изоляции.