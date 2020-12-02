Дагестанцы, обнаружившие у себя симптомы коронавируса могут вызвать скорую помощь или проконсультироваться с врачом по единому короткому номеру 122.
Телефон «горячей линии»: +7 800 350 00 63.
В Дагестане за прошедшие сутки выявлено 110 новых случаев коронавируса. 10 человек с подтвержденным COVID 19 скончались. Вылечившихся – 98 человек. 3025 человек в настоящее время находятся на изоляции.
Дагестанцы, обнаружившие у себя симптомы коронавируса могут вызвать скорую помощь или проконсультироваться с врачом по единому короткому номеру 122.
Телефон «горячей линии»: +7 800 350 00 63.
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