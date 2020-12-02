ЗАМАНА - За прошедшие сутки в Дагестане выявлено 110 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Дагестане выявлено 110 новых случаев коронавируса

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02 декабря, 2020. Среда 15:07
За прошедшие сутки в Дагестане выявлено 110 новых случаев коронавируса

В Дагестане за прошедшие сутки выявлено 110  новых случаев коронавируса. 10 человек с подтвержденным COVID 19 скончались. Вылечившихся – 98 человек. 3025 человек в настоящее время находятся на изоляции.

За прошедшие сутки в Дагестане выявлено 110 новых случаев коронавируса
Общество

Дагестанцы, обнаружившие у себя симптомы коронавируса могут вызвать скорую помощь или проконсультироваться с врачом по единому короткому номеру 122.

Телефон «горячей линии»: +7 800 350 00 63.

 

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