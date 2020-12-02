В ходе инспекции объекта, глава района потребовал от подрядчика сделать все качественно и в срок.
Отметим, что строительство школы проходит в рамках работы республиканской адресной инвестиционной программы, школьников села в будущем ждут футбольное и волейбольное поле, большой, светлый, оснащенный спортивный заул, воркаут-площада, и оснащенные современными технологиями корпуса для непосредственной учебы.
В Гумбетовском районе идет строительство Ново-Аргванинской средней школы
- Автор Хадижат
- 02 декабря, 2020. Среда 14:55
В селе Ново-Аргвани Гумбетовского района готовится к сдаче средняя школа на 250 ученических мест. Вчера строящийся объект посетил глава района Хаджимурад Магомедов, сообщает РИА «Дагестан».
В ходе инспекции объекта, глава района потребовал от подрядчика сделать все качественно и в срок.
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