ЗАМАНА - В Гумбетовском районе идет строительство Ново-Аргванинской средней школы

В Гумбетовском районе идет строительство Ново-Аргванинской средней школы

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02 декабря, 2020. Среда 14:55
В Гумбетовском районе идет строительство Ново-Аргванинской средней школы

В селе Ново-Аргвани Гумбетовского района готовится к сдаче средняя школа на 250 ученических мест. Вчера строящийся объект посетил глава района Хаджимурад Магомедов, сообщает РИА «Дагестан».

В Гумбетовском районе идет строительство Ново-Аргванинской средней школы
Общество

В ходе инспекции объекта, глава района потребовал от подрядчика сделать все качественно и в срок.
Отметим, что строительство школы проходит в рамках работы республиканской адресной инвестиционной программы, школьников села в будущем ждут футбольное и волейбольное поле, большой, светлый, оснащенный спортивный заул, воркаут-площада, и оснащенные современными технологиями корпуса для непосредственной учебы.

 

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