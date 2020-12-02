В Гумбетовском районе идет строительство Ново-Аргванинской средней школы

В ходе инспекции объекта, глава района потребовал от подрядчика сделать все качественно и в срок.

Отметим, что строительство школы проходит в рамках работы республиканской адресной инвестиционной программы, школьников села в будущем ждут футбольное и волейбольное поле, большой, светлый, оснащенный спортивный заул, воркаут-площада, и оснащенные современными технологиями корпуса для непосредственной учебы.