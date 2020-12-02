Газпром газифицировал 10 высокогорных сел в Дагестане

Общая их протяженность составляет 19,4 километров и охватывает следующие села: Тануси, Гацалух, Ахалчи, Химакоро, Тумараги, Эбута, Верхнее Ахалчи, Шотода, Матлас и Сиух. Таким образом, подведение газопровода к данным селам позволит газифицировать 678 домовладений. Сообщается, что газ планируют пустить как только сельчане подготовят свои дома к его приему.

«Газпром» в уходящемь 2020 году планировал построить в республике 49,4 км газораспределительных сетей. Это создаст условия для подключения к газу высокогорных районов Дагестана.