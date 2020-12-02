ЗАМАНА - Газпром газифицировал 10 высокогорных сел в Дагестане

Газпром газифицировал 10 высокогорных сел в Дагестане

Автор
02 декабря, 2020. Среда 14:30
Газпром газифицировал 10 высокогорных сел в Дагестане

"Газпром газораспределение Дагестан" завершило строительство подводящих газопроводов к десяти высокогорным селам Хунзахского района Дагестана.

Газпром газифицировал 10 высокогорных сел в Дагестане
Общество

Общая их протяженность составляет 19,4 километров и охватывает следующие села: Тануси, Гацалух, Ахалчи, Химакоро, Тумараги, Эбута, Верхнее Ахалчи, Шотода, Матлас и Сиух. Таким образом, подведение газопровода к данным селам позволит газифицировать 678 домовладений. Сообщается, что газ планируют пустить как только сельчане подготовят свои дома к его приему.
«Газпром» в уходящемь 2020 году планировал построить в республике 49,4 км газораспределительных сетей. Это создаст условия для подключения к газу высокогорных районов Дагестана.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top