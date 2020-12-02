ЗАМАНА - Последний шанс поддержать дагестанскую баранину в народном голосовании «Вкусы России»

Последний шанс поддержать дагестанскую баранину в народном голосовании «Вкусы России»

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02 декабря, 2020. Среда 12:53
Последний шанс поддержать дагестанскую баранину в народном голосовании «Вкусы России»

Сегодня финальный день всенародного голосования за лучшие «Вкусы России». Напомним, в первом национальном конкурсе от нашего региона было представлено шесть брендов: баранина, абрикосовый нектар, овечий сыр, сушеная колбаса, чай и урбеч.

Последний шанс поддержать дагестанскую баранину в народном голосовании «Вкусы России»
Общество

На 30 ноября, лидером всероссийского голосования была «дагестанская баранина», за которую на тот момент проголосовали 34 тысячи 107 человек. Сегодня, для сохранения интриги рейтинг голосов скрыт. 8 декабря в 11:00 по Москве будут объявлены победители Конкурса во всех номинациях. Поддержать любимую продукцию сегодня еще можно на сайте

 

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