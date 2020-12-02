Последний шанс поддержать дагестанскую баранину в народном голосовании «Вкусы России»

Сегодня финальный день всенародного голосования за лучшие «Вкусы России». Напомним, в первом национальном конкурсе от нашего региона было представлено шесть брендов: баранина, абрикосовый нектар, овечий сыр, сушеная колбаса, чай и урбеч.

На 30 ноября, лидером всероссийского голосования была «дагестанская баранина», за которую на тот момент проголосовали 34 тысячи 107 человек. Сегодня, для сохранения интриги рейтинг голосов скрыт. 8 декабря в 11:00 по Москве будут объявлены победители Конкурса во всех номинациях. Поддержать любимую продукцию сегодня еще можно на сайте