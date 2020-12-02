ЗАМАНА - Дагестанские волонтеры смогут присоединиться к онлайн-марафону #МЫВМЕСТЕ

Дагестанские волонтеры смогут присоединиться к онлайн-марафону #МЫВМЕСТЕ

Автор
02 декабря, 2020. Среда 12:36
Дагестанские волонтеры смогут присоединиться к онлайн-марафону #МЫВМЕСТЕ

Ко Дню добровольца в этом году в России запланирован грандиозный, масштабный онлайн-марафон #МЫВМЕСТЕ на портале dobro.ru, трансляция которого также будет проходить в социальной сети «Вконтакте».

Дагестанские волонтеры смогут присоединиться к онлайн-марафону #МЫВМЕСТЕ
Общество

Волонтерство неотъемлемая часть современной жизни, по всей стране в него вовлечено более трех миллионов человек.
В рамках марафона, своим волонтерским опытом поделятся Нюта Федермессер ("Вера") и Григорий Сергеев ("Лиза Алерт"), а также выступят представители правительства, принимавшие активное участие в волонтерском движении.
Также за время марафона будут подведены итоги всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России 2020".

Марафон #МЫВМЕСТЕ начнется 4 декабря и продлится 36 часов. К участию в онлайн мероприятии, как сообщает Министерство по делам молодежи, в числе остальных регионов, приглашаются и волонтеры из Дагестана.
Регистрация проходит на сайте 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top