Дагестанские волонтеры смогут присоединиться к онлайн-марафону #МЫВМЕСТЕ

Ко Дню добровольца в этом году в России запланирован грандиозный, масштабный онлайн-марафон #МЫВМЕСТЕ на портале dobro.ru, трансляция которого также будет проходить в социальной сети «Вконтакте».

Волонтерство неотъемлемая часть современной жизни, по всей стране в него вовлечено более трех миллионов человек.

В рамках марафона, своим волонтерским опытом поделятся Нюта Федермессер ("Вера") и Григорий Сергеев ("Лиза Алерт"), а также выступят представители правительства, принимавшие активное участие в волонтерском движении.

Также за время марафона будут подведены итоги всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России 2020".

Марафон #МЫВМЕСТЕ начнется 4 декабря и продлится 36 часов. К участию в онлайн мероприятии, как сообщает Министерство по делам молодежи, в числе остальных регионов, приглашаются и волонтеры из Дагестана.

Регистрация проходит на сайте