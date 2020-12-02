К акции «Довези врача» в Дагестане присоединяется все больше волонтеров

Автовладельцы бесплатно доставляют медиков на работу, домой или на вызов. Таким образом, участники акции хотят отблагодарить врачей, за ту самоотверженность, что они проявили в борьбе с коронавирусной инфекцией и помочь с меньшими затратами времени и сил оказывать медицинские услуги жителям республики.

Согласно статистике, благодаря автоволонтёрам врачи ежедневно успевают посещать в 2 раза больше пациентов, нуждающихся в помощи.

Большое содействие проходящей акции оказала Федерация автоспорта Республики Дагестан.