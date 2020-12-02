ЗАМАНА - В Дербенте выплатят задолженность по детским пособиям

В Дербенте выплатят задолженность по детским пособиям

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02 декабря, 2020. Среда 10:32
В Дербенте выплатят задолженность по детским пособиям

Госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров в своем Instagram опубликовал сообщение одной из подписчиц  о том, что уже третий месяц в городе Дербент не выплачивают детские пособия.

В Дербенте выплатят задолженность по детским пособиям
Общество

Как пишет Хизри Абакаров, он поручил врио Главы Дербента Рустамбеку Пирмагомедову  связаться с управлением Социальной защиты Дербента и с Министерством труда и социальной защиты Дагестана с целью разобраться в данной ситуации. В результате их разговора, выяснилось, что задержка произошла по объективным причинам и все выплаты гражданам до 10 декабря будут произведены.

 

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