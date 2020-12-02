Нехватку медикаментов в розничной продаже в Дагестане объяснил врио руководителя Росздравнадзора по РД

По его словам, гормональные лекарства отсутствуют на рынке уже почти более трех месяцев. Решить проблему в регионе пытаются путем выхода на федеральные рынки реализации лекарств, но и там данные препараты в большом дефиците, все они направляются в леченые учреждения.

Такая же картина наблюдается во многих регионах страны, так, например, в Татарстане, по словам руководителя Росздравнадзора, не смотря на фармацевтических предприятий не могут решить вопрос доступности данных лекарств.

Также Тамирлан Мухамедов отметил, что в аптеках республики в наличии препараты, аналогичные по терапевтическому эффекту.