ЗАМАНА - Нехватку медикаментов в розничной продаже в Дагестане объяснил врио руководителя Росздравнадзора по РД

Нехватку медикаментов в розничной продаже в Дагестане объяснил врио руководителя Росздравнадзора по РД

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02 декабря, 2020. Среда 10:04
Нехватку медикаментов в розничной продаже в Дагестане объяснил врио руководителя Росздравнадзора по РД

Причину отсутствия в дагестанских аптеках таких препаратов, как Апиксабан, Эноксапарин натрия, Клексан и Умифеновир разъяснил Врио руководителя Росздравнадзора по РД Тамирлан Мухамедов.

Нехватку медикаментов в розничной продаже в Дагестане объяснил врио руководителя Росздравнадзора по РД
Общество

По его словам, гормональные лекарства отсутствуют на рынке уже почти более трех месяцев. Решить проблему в регионе пытаются путем выхода на федеральные рынки реализации лекарств, но и там данные препараты в большом дефиците, все они направляются в леченые учреждения.
Такая же картина наблюдается во многих регионах страны, так, например, в Татарстане, по словам руководителя Росздравнадзора, не смотря на фармацевтических предприятий не могут решить вопрос доступности данных лекарств.
Также Тамирлан Мухамедов отметил, что в аптеках республики в наличии препараты, аналогичные по терапевтическому эффекту.

 

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