Михаил Мурашко представит «Спутник V» в ООН

В ООН сегодня, в 17.30 по московскому времени запланирована презентация российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Представит ее по видеосвязи министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Напомним, создатели вакцины считают ее эффективной более чем в 95% случаев. Препарат на данный момент еще проходит испытания. В сентябре, Президент России Владимир Путин выступая на сессии Генассамблеи ООН заявил: «Россия готова бесплатно передать «Спутник V» сотрудникам ООН для добровольной вакцинации»