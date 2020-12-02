Напомним, создатели вакцины считают ее эффективной более чем в 95% случаев. Препарат на данный момент еще проходит испытания. В сентябре, Президент России Владимир Путин выступая на сессии Генассамблеи ООН заявил: «Россия готова бесплатно передать «Спутник V» сотрудникам ООН для добровольной вакцинации»
Михаил Мурашко представит «Спутник V» в ООН
- Автор Хадижат
- 02 декабря, 2020. Среда 08:57
В ООН сегодня, в 17.30 по московскому времени запланирована презентация российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Представит ее по видеосвязи министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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