ЗАМАНА - МВД хочет допускать к экзаменам на права с 16 лет

МВД хочет допускать к экзаменам на права с 16 лет

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02 декабря, 2020. Среда 08:42
МВД хочет допускать к экзаменам на права с 16 лет

Новый регламент, согласно которому сдать на права в России можно будет с 16 лет утвержден в МВД. Правда, для граждан в возрасте от 16 до 18 лет необходимо будет согласие одного из законных представителей.

МВД хочет допускать к экзаменам на права с 16 лет
Общество

Исключения составят только несовершеннолетние лица, уже вступившие в брак или признанные эмансипированными.
Напомним, процесс эмансипации (признания подростка полностью дееспособным) в России проходит через Органы опеки и попечительства, при соблюдении следующих правил:
Несовершеннолетний достиг 16 летнего возраста
Он работает по трудовому договору или занимается собственной предпринимательской деятельностью. Право оформить трудовой договор несовершеннолетнему гарантировано ст. 94 Трудового кодекса.
На работу он получил согласие со стороны своих родителей или опекунов.

Поясним, сдача данного экзамена не говорит о возможности получения водительских прав лицами, не достигшими 18 летнего возраста.

 

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