ЗАМАНА - В Дагестане ликвидировали точку канализационных сбросов в Каспийское море

В Дагестане ликвидировали точку канализационных сбросов в Каспийское море

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02 декабря, 2020. Среда 03:08
В Дагестане ликвидировали точку канализационных сбросов в Каспийское море

Администрацией Каспийска, застройщиками и Горводоканалом были проведены строительные работы по прокладке канализационной трубы, с целью прекращения сброса неочищенных сточных вод в Каспийское море.

В Дагестане ликвидировали точку канализационных сбросов в Каспийское море
Общество

Выброс хозяйственных, бытовых и фекальных отходов в канал, впадающий в Каспийское море мог привести к возникновению инфекционных заболеваний а также гибели рыбы. Дренажная вода впадала в акваторию Каспийского моря в поселке Турали, где отсутствует централизованная система водоотведения. В морской воде, на данном отрезке территории, было установлено бактериальное загрязнение.

 

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