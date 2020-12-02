В Дагестане ликвидировали очередную точку канализационных сбросов в Каспийское море

Администрацией Каспийска, застройщиками и Горводоканалом были проведены строительные работы по прокладке канализационной трубы, с целью прекращения сброса неочищенных сточных вод в Каспийское море.

Выброс хозяйственных, бытовых и фекальных отходов в канал, впадающий в Каспийское море мог привести к возникновению инфекционных заболеваний а также гибели рыбы. Дренажная вода впадала в акваторию Каспийского моря в поселке Турали, где отсутствует централизованная система водоотведения. В морской воде, на данном отрезке территории, было установлено бактериальное загрязнение.