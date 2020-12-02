В образовательных учреждениях Дагестана запретили новогодние мероприятия

Исходя из них, следует, что со 2 декабря будет приостановлено проведение богослужений с присутствием людей, а также временно приостановлено посещение гражданами мечетей и церквей. Исключение составят священнослужители а также лица. чье присутствие необходимо для проведения данных мероприятий.

Количество людей, присутствующих при совершении религиозных обрядов сокращено до десяти человек.

Руководители объектов торговли, МФЦ, общепита, банков, коммунально-бытовых объектов обязаны предусмотреть в своем рабочем графике перерывы для проведения дезинфекции. Также, по мнению санврача, следует усилить контроль за соблюдением запрета работать общепиту с 23:00 до 06:00.

Режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше продлен до 17 декабря.

Введен запрет на проведение массовых корпоративных мероприятий, в том числе новогодних, как на территории организаций, так и на выездных арендуемых помещениях и базах отдыха.

В общеобразовательных и дошкольных учреждениях, вузах, также вводится запрет на проведение новогодних елок.