ЗАМАНА - Сергей Меликов провел заседание Оперштаба по борьбе с коронавирусом

Сергей Меликов провел заседание Оперштаба по борьбе с коронавирусом

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02 декабря, 2020. Среда 00:22
Сергей Меликов провел заседание Оперштаба по борьбе с коронавирусом

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поддержал список ограничений, предложенных Главным санврачом Дагестана Николаем Павловым в связи с эпидемиологической ситуацией в республике и постановил, что данные ограничения будут нести обязательный порядок. 

Сергей Меликов провел заседание Оперштаба по борьбе с коронавирусом
Общество

Исходя из них, следует, что со 2 декабря будет приостановлено проведение богослужений с присутствием людей, а также временно приостановлено посещение гражданами мечетей и церквей. Исключение составят священнослужители а также лица. чье присутствие необходимо для проведения данных мероприятий.
Количество людей, присутствующих при совершении религиозных обрядов сокращено до десяти человек.
Руководители объектов торговли, МФЦ, общепита, банков, коммунально-бытовых объектов обязаны предусмотреть в своем рабочем графике перерывы для проведения дезинфекции. Также, по мнению санврача, следует усилить контроль за соблюдением запрета работать общепиту с 23:00 до 06:00.
Режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше продлен до 17 декабря.
Введен запрет на проведение массовых корпоративных мероприятий, в том числе новогодних, как на территории организаций, так и на выездных арендуемых помещениях и базах отдыха.
В общеобразовательных и дошкольных учреждениях, вузах, также вводится запрет на проведение новогодних елок.

 

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