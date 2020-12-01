В Ленинкенте строят социальные объекты

В прошлом году, согласно распоряжению Главы Махачкалы Салмана Дадаева в городе началось резервирование земельных участков и освобождение их от обременения для возведения школ и детских садов, в которых очень нуждаются и городские, и поселковые дети.

Результатом этой работы стали 15 новых соцобъектов. В этом году, в Махачкале продолжается строительство 9 детских садов и 6 школ. Это больше, чем за последние 10 лет. Все эти объекты возводятся как в самой столице республики, так и в поселках городского округа. Подробнее о ходе возведения социальных объектов в поселке Ленинкент можно прочитать тут