Россияне стали хуже платить за автокредиты

В октябре россияне пропустили платежи по автокредитам на общую сумму 638 миллионов рублей, что является рекордом за последние полгода. Сопоставимый объем в отсутствии платежей по автокредитам последний раз наблюдался в мае, тогда сумма составила 672 миллиона рублей. Причины неплатежей те же, что и весной, потеря заемщиками работы или снижение зарплат в организациях, пострадавших от очередных ограничений, связанных с пандемией, делится с РБК руководитель дирекции по управлению розничными рисками Росгосстрах Банка Николай Сычев. «Никто не ожидал столь резкого нарастания второй волны в рамках пандемии», объясняет он поведение клиентов.