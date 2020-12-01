ЗАМАНА - Россияне стали хуже платить за автокредиты

Россияне стали хуже платить за автокредиты

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01 декабря, 2020. Вторник 09:19
Россияне стали хуже платить за автокредиты

Специалисты связывают это с последствиями второй волны коронавируса, сообщает РБК. 

Россияне стали хуже платить за автокредиты
Общество

В октябре россияне пропустили платежи по автокредитам на общую сумму 638 миллионов рублей, что является рекордом за последние полгода. Сопоставимый объем в отсутствии платежей по автокредитам последний раз наблюдался в мае, тогда сумма составила 672 миллиона рублей. Причины неплатежей те же, что и весной, потеря заемщиками работы или снижение зарплат в организациях, пострадавших от очередных ограничений, связанных с пандемией, делится с РБК руководитель дирекции по управлению розничными рисками Росгосстрах Банка Николай Сычев. «Никто не ожидал столь резкого нарастания второй волны в рамках пандемии», объясняет он поведение клиентов.

 

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