Туристы поедут в страны, жители которых привиты от коронавируса

Автор Хадижат

Туристы в будущем году выберут для отдыха страны, жители которых были вакцинированы от коронавируса, об этом изданию Akhbar El Yom сообщил египетский эксперт по туризму.