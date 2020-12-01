ЗАМАНА - Туристы поедут в страны, жители которых привиты от коронавируса

Туристы поедут в страны, жители которых привиты от коронавируса

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01 декабря, 2020. Вторник 09:09
Туристы поедут в страны, жители которых привиты от коронавируса

Туристы в будущем году выберут для отдыха страны, жители которых были вакцинированы от коронавируса, об этом изданию Akhbar El Yom сообщил египетский эксперт по туризму.

Туристы поедут в страны, жители которых привиты от коронавируса
Общество

Специалист прогнозирует: некоторые сферы туризма смогут полностью восстановиться уже к началу будущего лета, для этого уже сейчас готовы немедленно приступить к прививанию сотрудников.
Уточним, к концу ноября в ВОЗ зарегистрировано 47 вакцин против коронавируса, разработанных в различных странах мира. В числе самых обсуждаемых оказались российская «Спутник V».

 

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