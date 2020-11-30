В перспективе, по единому короткому номеру - 122, можно будет дистанционно оформить больничный лист и решить ряд других вопросов, возникающих у заразившегося Covid.
Заработал единый номер для пациентов с подозрением на коронавирус - 122
- Автор Хадижат
- 30 ноября, 2020. Понедельник 22:25
Вызвать скорую помощь или проконсультироваться с врачом по единому короткому номеру теперь смогут дагестанцы, обнаружившие у себя симптомы коронавируса.
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