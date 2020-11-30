Заработал единый номер для пациентов с подозрением на коронавирус - 122

Автор Хадижат

Вызвать скорую помощь или проконсультироваться с врачом по единому короткому номеру теперь смогут дагестанцы, обнаружившие у себя симптомы коронавируса.