ЗАМАНА - Суд продлил арест Ивану Сафронову

Суд продлил арест Ивану Сафронову

Автор
01 декабря, 2020. Вторник 04:00
Суд продлил арест Ивану Сафронову

Журналисту Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта 2021 года, об этом сообщает «МБХ медиа». На заседание в Лефортвском суде журналистов и родственников Сафронова не пустили.

Суд продлил арест Ивану Сафронову
Общество

Адвокат арестованного Иван Павлов ходатайствовал об изменении меры пресечения на не связанную с заключением под стражей. По его словам, суд приобщил к делу документ, свидетельствующий о невиновности Сафронова. Напомним, журналист был задержан по делу о государственной измене в начале июля. Адвокаты напрямую связывают уголовное преследование с его журналистской деятельностью.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top