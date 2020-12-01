Суд продлил арест Ивану Сафронову

Журналисту Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта 2021 года, об этом сообщает «МБХ медиа». На заседание в Лефортвском суде журналистов и родственников Сафронова не пустили.

Адвокат арестованного Иван Павлов ходатайствовал об изменении меры пресечения на не связанную с заключением под стражей. По его словам, суд приобщил к делу документ, свидетельствующий о невиновности Сафронова. Напомним, журналист был задержан по делу о государственной измене в начале июля. Адвокаты напрямую связывают уголовное преследование с его журналистской деятельностью.