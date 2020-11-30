Участвующие в акции #МыВместе вручили пенсионерам, многодетным и малоимущим жителям РД продукты, которые были в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Тележка добра», пишет РИА "Дагестан".

Нужно заметить, что в проекте «Тележка добра», который был начат общественными деятелями весной 2020 года, участвуют 33 продуктовых магазина Махачкалы, Каспийска и Кизилюрта. Подробнее можно прочитать тут.