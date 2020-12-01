В Германии запретили продажу пластиковых пакетов

Пакеты толщиной от 15 до 50 микрометров исчезнут с прилавков Германии с 1 января 2022 года, таким образом, у торговых точек впереди еще целый год, чтобы избавиться от имеющихся запасов.

Министр по делам окружающей среды Свенья Шульце посоветовала гражданам ходить за покупками с матерчатыми сумками, а для упаковки свежего мяса и рыбы, по совету министра, хорошо подойдут многоразовые коробки.

Правда, в отделах овощей и фруктов все же останутся тонкие целлофановые пакеты. Правда, только пока.