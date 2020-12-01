ЗАМАНА - В Германии запретили продажу пластиковых пакетов

В Германии запретили продажу пластиковых пакетов

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01 декабря, 2020. Вторник 00:05
В Германии запретили продажу пластиковых пакетов

Пакеты толщиной от 15 до 50 микрометров исчезнут с прилавков Германии с 1 января 2022 года, таким образом, у торговых точек впереди еще целый год, чтобы избавиться от имеющихся запасов.

В Германии запретили продажу пластиковых пакетов
Общество

Министр по делам окружающей среды Свенья Шульце посоветовала гражданам ходить за покупками с матерчатыми сумками, а для упаковки свежего мяса и рыбы, по совету министра, хорошо подойдут многоразовые коробки.
Правда, в отделах овощей и фруктов все же останутся тонкие целлофановые пакеты. Правда, только пока.

 

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