ЗАМАНА - Все вузы Москвы и Петербурга переведены на дистанционное обучение

Все вузы Москвы и Петербурга переведены на дистанционное обучение

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30 ноября, 2020. Понедельник 14:29
Все вузы Москвы и Петербурга переведены на дистанционное обучение

Удаленная учеба также ждет регионы, в которых наблюдается не простая эпидемиологическая обстановка, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Все вузы Москвы и Петербурга переведены на дистанционное обучение
Общество

Также, по заявлению ведомства, зимняя сессия в российских вузах будет проведена в дистанционном формате. Учащимся старших классов московских школ учебу на удаленке продлили до 6 декабря.

 

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