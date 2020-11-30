Также, по заявлению ведомства, зимняя сессия в российских вузах будет проведена в дистанционном формате. Учащимся старших классов московских школ учебу на удаленке продлили до 6 декабря.
Все вузы Москвы и Петербурга переведены на дистанционное обучение
- Автор Хадижат
- 30 ноября, 2020. Понедельник 14:29
Удаленная учеба также ждет регионы, в которых наблюдается не простая эпидемиологическая обстановка, сообщает пресс-служба Минобрнауки.
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