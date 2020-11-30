IV Всероссийский правовой (юридический) диктант будет идти с 3 по 10 декабря в онлайн-режиме на портале «юрдиктант.рф». Каждый россиянин по желанию может проверить свои юридические навыки.

Диктант проходит по инициативе Ассоциации юристов РФ. В нем могут принять участие россияне в возрасте от 14 лет. Им потребуется ответить на 40 вопросов диктанта, которые выявят уровень их знаний по заданной теме. Подробнее можно прочитать тут.