ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают написать юридический диктант

Дагестанцев приглашают написать юридический диктант

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30 ноября, 2020. Понедельник 13:24
Дагестанцев приглашают написать юридический диктант

IV Всероссийский правовой (юридический) диктант будет идти с 3 по 10 декабря в онлайн-режиме на портале «юрдиктант.рф». Каждый россиянин по желанию может проверить свои юридические навыки.

Дагестанцев приглашают написать юридический диктант
Общество

Диктант проходит по инициативе Ассоциации юристов РФ. В нем могут принять участие россияне в возрасте от 14 лет. Им потребуется ответить на 40 вопросов диктанта, которые выявят уровень их знаний по заданной теме. Подробнее можно прочитать тут.

 

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