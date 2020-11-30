В общем, за время эпидемии в Дагестане зафиксировано 18 872 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело от коронавируса 17 080 человек. 943 случая заражения закончились летально. Телефон «горячей линии»: +7 800 350 00 63.
Коронавирусом в Дагестане заразились 115 человек
- Автор Хадижат
- 30 ноября, 2020. Понедельник 13:23
В Дагестане за прошедшие 24 часа выявлено 115 новых случаев коронавируса. На изоляции в настоящее время находятся 3252 человека.
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