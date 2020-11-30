ЗАМАНА - Коронавирусом в Дагестане заразились 115 человек

Коронавирусом в Дагестане заразились 115 человек

Автор
30 ноября, 2020. Понедельник 13:23
Коронавирусом в Дагестане заразились 115 человек

В Дагестане за прошедшие 24 часа выявлено 115 новых случаев коронавируса. На изоляции в настоящее время находятся 3252 человека.

Коронавирусом в Дагестане заразились 115 человек
Общество

В общем, за время эпидемии в Дагестане зафиксировано 18 872 случаев заражения коронавирусной инфекцией.  Выздоровело от коронавируса 17 080 человек. 943 случая заражения закончились летально. Телефон «горячей линии»: +7 800 350 00 63.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top