День ракетного корабля «Дагестан» отметили в Махачкале

Восемь лет назад был поднят Андреевский флаг, а состав Краснознаменской Каспийской флотилии пополнился ещё одним кораблём. Вчера, 29 ноября в Махачкалинском порту отметили годовщину ракетного корабля "Дагестан", сообщает пресс-служа Администрации Главы и Правительства РД.

Поздравляя личный состав, врио зампреда Правительства Дагестана Рамазан Джафаров зачитал приветственный адрес врио Главы Дагестана Сергея Меликова. В своем обращении, Глава республики отметил уникальный ракетный комплекс "Калибр", которым вооружен корабль "Дагестан".

Об эффективности этого вооружения узнал весь мир, когда 7 октября 2015 года был нанесен ракетный удар по позициям боевиков в Сирии, имевший для нашей страны не только большое военное, но и политическое значение. Распоряжением Врио Главы РД военнослужащим была объявлена благодарность, а особо отличившиеся были награждены именными часами Главы РД.