Поздравляя личный состав, врио зампреда Правительства Дагестана Рамазан Джафаров зачитал приветственный адрес врио Главы Дагестана Сергея Меликова. В своем обращении, Глава республики отметил уникальный ракетный комплекс "Калибр", которым вооружен корабль "Дагестан".
Об эффективности этого вооружения узнал весь мир, когда 7 октября 2015 года был нанесен ракетный удар по позициям боевиков в Сирии, имевший для нашей страны не только большое военное, но и политическое значение. Распоряжением Врио Главы РД военнослужащим была объявлена благодарность, а особо отличившиеся были награждены именными часами Главы РД.
День ракетного корабля «Дагестан» отметили в Махачкале
- Автор Хадижат
- 30 ноября, 2020. Понедельник 13:01
Восемь лет назад был поднят Андреевский флаг, а состав Краснознаменской Каспийской флотилии пополнился ещё одним кораблём. Вчера, 29 ноября в Махачкалинском порту отметили годовщину ракетного корабля "Дагестан", сообщает пресс-служа Администрации Главы и Правительства РД.
Поздравляя личный состав, врио зампреда Правительства Дагестана Рамазан Джафаров зачитал приветственный адрес врио Главы Дагестана Сергея Меликова. В своем обращении, Глава республики отметил уникальный ракетный комплекс "Калибр", которым вооружен корабль "Дагестан".
Последнее от Хадижат
- Коронавирусом в Дагестане заразились 115 человек
- Дагестанский урбеч – один из участников всероссийского конкурса региональных брендов
- Дагестанские говорящие куклы, обучающие главам Корана, пойдут на экспорт
- Создан новый эффективный метод для лечения туберкулеза
- В Махачкале определили алгоритм действий в период непогоды