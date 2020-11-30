Нужно заметить, что для рынка России сборку автомобиля обеспечат на заводе Mazda Sollers, который находится во Владивостоке. Маркетологи Mazda считают, что россияне будут чаще приобретать комплектацию Active. Она появится в продаже первой.
Mazda объявила о начале продаж кроссовера Mazda CX-30 в России
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2020. Понедельник 11:44
Японская компания Mazda увеличивает на рынке России линейку авто и объявляет о старте официальных продаж компактного кроссовера CX‐30. Автомобиль можно приобрести с 15 января следующего года. Машина имеет 3 комплектации: Drive, Active и Supreme.
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