Mazda объявила о начале продаж кроссовера Mazda CX-30 в России

Японская компания Mazda увеличивает на рынке России линейку авто и объявляет о старте официальных продаж компактного кроссовера CX‐30. Автомобиль можно приобрести с 15 января следующего года. Машина имеет 3 комплектации: Drive, Active и Supreme.

Нужно заметить, что для рынка России сборку автомобиля обеспечат на заводе Mazda Sollers, который находится во Владивостоке. Маркетологи Mazda считают, что россияне будут чаще приобретать комплектацию Active. Она появится в продаже первой.