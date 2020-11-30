ЗАМАНА - Mazda объявила о начале продаж кроссовера Mazda CX-30 в России

Mazda объявила о начале продаж кроссовера Mazda CX-30 в России

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30 ноября, 2020. Понедельник 11:44
Mazda объявила о начале продаж кроссовера Mazda CX-30 в России

Японская компания Mazda увеличивает на рынке России линейку авто и объявляет о старте официальных продаж компактного кроссовера CX‐30. Автомобиль можно приобрести с 15 января следующего года. Машина имеет 3 комплектации: Drive, Active и Supreme.

Mazda объявила о начале продаж кроссовера Mazda CX-30 в России
Общество

Нужно заметить, что для рынка России сборку автомобиля обеспечат на заводе Mazda Sollers, который находится во Владивостоке. Маркетологи Mazda считают, что россияне будут чаще приобретать комплектацию Active. Она появится в продаже первой.

 

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