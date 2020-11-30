Более 120 электронных и письменных обращений граждан рассмотрел Даглесхоз в ноябре
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2020. Понедельник 11:27
Больше 120 электронных и письменных обращений от россиян по вопросам о нарушении лесного законодательства рассмотрел Комитет по лесному хозяйству региона в ноябре 2020 года, пишет РИА "Дагестан".
Пресс-служба напоминает, что в условиях эпидемии коронавируса лучше обращаться в Комитет по лесному хозяйству региона удаленно, отправляя письмо или электронное заявление. Подробнее можно прочитать тут.
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