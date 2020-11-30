В Махачкале определили алгоритм действий в период непогоды

В связи с прогнозами синоптиков, Мэр Махачкалы Салман Дадаев провёл совещание городского оперативного штаба. Согласно информации гидрометцентра, на следующей неделе в Махачкале ожидаются обильные осадки и усиление ветра до 20 м/с.

На заседании штаба была детально проанализирована работа служб в период непогоды, случившейся в Махачкале в ноябре, и выработан алгоритм действий всех служб. Также составлен график работы ответственных и дежурных.

Глава города запретил руководителям городских служб покидать город в период ухудшения погодных условий.