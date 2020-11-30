ЗАМАНА - В Махачкале определили алгоритм действий в период непогоды

В Махачкале определили алгоритм действий в период непогоды

Автор
30 ноября, 2020. Понедельник 11:16
В Махачкале определили алгоритм действий в период непогоды

В связи с прогнозами синоптиков, Мэр Махачкалы Салман Дадаев провёл совещание городского оперативного штаба. Согласно информации гидрометцентра, на следующей неделе в Махачкале ожидаются обильные осадки и усиление ветра до 20 м/с.

В Махачкале определили алгоритм действий в период непогоды
Общество

На заседании штаба была детально проанализирована работа служб в период непогоды, случившейся в Махачкале в ноябре, и выработан алгоритм действий всех служб. Также составлен график работы ответственных и дежурных.
Глава города запретил руководителям городских служб покидать город в период ухудшения погодных условий.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top