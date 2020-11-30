За сутки вылечились 17 247 человек, 368 пациентов скончались.
В общем за время эпидемии в России зафиксировано 2 295 654 случая в 85 субъектах, 39 895 пациентов скончались, 1 778 704 вылечились.
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 26 338 новых случаев коронавируса в 84 субъектах, пишет "Лента.ру".
За сутки вылечились 17 247 человек, 368 пациентов скончались.
В общем за время эпидемии в России зафиксировано 2 295 654 случая в 85 субъектах, 39 895 пациентов скончались, 1 778 704 вылечились.
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