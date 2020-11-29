В своем поздравлении Меликов поблагодарил всех мам и бабушек, которые воспитывают своих детей и внуков. Он пожелал им прекрасного здоровья, благополучия и счастья. Полный текст поздравления можно прочитать тут.
Сергей Меликов поздравил дагестанских женщин с Днем матери
- Автор Мадина
- 29 ноября, 2020. Воскресенье 10:02
Врио Главы региона Сергей Меликов поздравил с Днем матери дагестанских женщин.
Последнее от Мадина
- Сергей Меликов поздравил дагестанских женщин с Днем матери
- Режиссер Крис Коламбус хотел снять последние два фильма о Гарри Поттере
- Мероприятие ко Дню матери прошло в администрации Махачкалы
- В ДГУ пройдет мероприятие, посвященное 200-летию Федора Достоевского
- В Москве скончались еще 74 пациента с коронавирусом