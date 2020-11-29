Сергей Меликов поздравил дагестанских женщин с Днем матери

В своем поздравлении Меликов поблагодарил всех мам и бабушек, которые воспитывают своих детей и внуков. Он пожелал им прекрасного здоровья, благополучия и счастья. Полный текст поздравления можно прочитать тут.