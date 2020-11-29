ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил дагестанских женщин с Днем матери

Сергей Меликов поздравил дагестанских женщин с Днем матери

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29 ноября, 2020. Воскресенье 10:02
Сергей Меликов поздравил дагестанских женщин с Днем матери

Врио Главы региона Сергей Меликов поздравил с Днем матери дагестанских женщин.

Сергей Меликов поздравил дагестанских женщин с Днем матери
Общество

В своем поздравлении Меликов поблагодарил всех мам и бабушек, которые воспитывают своих детей и внуков. Он пожелал им прекрасного здоровья, благополучия и счастья. Полный текст поздравления можно прочитать тут.

 

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