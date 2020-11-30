ЗАМАНА - Бесплатное обучение по 20 наиболее востребованным профессиям проходят 800 дагестанцев

Бесплатное обучение по 20 наиболее востребованным профессиям проходят 800 дагестанцев

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30 ноября, 2020. Понедельник 00:03
Бесплатное обучение по 20 наиболее востребованным профессиям проходят 800 дагестанцев

Как сообщает Министерство образования и науки РД, работа эта проводится рамках федеральной программы WorldSkills Express. Принять участие в программе могут лица, столкнувшиеся с проблемами трудоустройства в результате пандемии. 

Бесплатное обучение по 20 наиболее востребованным профессиям проходят 800 дагестанцев
Общество

Обучение проходит на базе Технического колледжа им. Р. Н. Ашуралиева в Махачкале от трех до четырех недель. По итогам, слушатели получат документы о квалификации, а по результатам экзамена - паспорт, отражающий уровень владения профессиональными навыками.

Полный список специальностей, по которым ведется обучение в регионе: «Предпринимательство», «Плотницкое дело», «Графический дизайн», «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Технологии моды», «Инженерный дизайн CAD», «Медицинский и социальный уход», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Кирпичная кладка», «Эксплуатация сельхозмашин», «Поварское дело», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Облицовка плиткой», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

 

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