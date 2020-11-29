В торжественном мероприятиии приняли участие депутаты Народного Собрания, представители министерств и ведомств, Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ», представители Муфтията республики, а также строители ООО «Нарт», построившие данный объект. Строительством путепровода, на северном выезде из столицы республики решается проблема автомобильных пробок и дорожно-транспортных происшествий на этом отрезке дороги. Подробнее о ходе открытие дороги можно прочитать тут
Хизри Шихсаидов принял участие в торжественном открытии путепровода на северном выезде из Махачкалы
- Автор Хадижат
- 29 ноября, 2020. Воскресенье 14:28
Вчера, 28 ноября состоялось открытие путепровода на выезде из Махачкалы с северной стороны.
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