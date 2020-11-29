Хизри Шихсаидов принял участие в торжественном открытии путепровода на северном выезде из Махачкалы

В торжественном мероприятиии приняли участие депутаты Народного Собрания, представители министерств и ведомств, Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ», представители Муфтията республики, а также строители ООО «Нарт», построившие данный объект. Строительством путепровода, на северном выезде из столицы республики решается проблема автомобильных пробок и дорожно-транспортных происшествий на этом отрезке дороги. Подробнее о ходе открытие дороги можно прочитать тут