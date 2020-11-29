ЗАМАНА - Орден Матери вручили воспитавшей 12 детей жительнице Махачкалы Патимат Аккобековой

Орден Матери вручили воспитавшей 12 детей жительнице Махачкалы Патимат Аккобековой

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29 ноября, 2020. Воскресенье 13:08
Орден Матери вручили воспитавшей 12 детей жительнице Махачкалы Патимат Аккобековой

Махачкалинка Патимат Аккобекова, воспитавшая 12 детей, накануне Дня матери принимала в гостях врио Первого заместителя Председателя Правительства Анатолия Карибова, Уполномоченную по правам ребенка в Дагестане Марину Ежову и главу Советского района Махачкалы Пахрутдина Залибекова.

Орден Матери вручили воспитавшей 12 детей жительнице Махачкалы Патимат Аккобековой
Общество

От лица врио Главы Дагестана Сергея Меликова, Анатолий Карибов поздравил хозяйку дома с праздником и вручил ей орден Матери и памятный подарок. Гости пожелали Патимат Аккобековой и ее семье крепкого здоровья, мира и понимания.

 

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