Им и другим участникам дела вменяют хищения и растраты в ходе реализации бизнес-проектов в области строительства на общую сумму в 11 миллиардов рублей. Счета, активы и личное имущество фигурантом дела арестовано судом. Свою вину Магомедовы отрицают.
Суд продлил на полгода арест братьев Магомедовых
- Автор Хадижат
- 29 ноября, 2020. Воскресенье 12:19
Напомним, глава компании «Сумма» Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед Магомедов обвиняемые в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, были арестованы в марте 2018 года, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Последнее от Хадижат
- Азербайджан начнет производить внедорожники
- Умер актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"
- Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы
- Нурмагомедов выкупил промоушен GFC за 1 миллион долларов
- Мэр Буэнос-Айреса ответит в суде за жестокость полиции на прощании с Марадоной