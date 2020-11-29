ЗАМАНА - Суд продлил на полгода арест братьев Магомедовых

Суд продлил на полгода арест братьев Магомедовых

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29 ноября, 2020. Воскресенье 12:19
Суд продлил на полгода арест братьев Магомедовых

Напомним, глава компании «Сумма» Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед Магомедов обвиняемые в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, были арестованы в марте 2018 года, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Суд продлил на полгода арест братьев Магомедовых
Общество

Им и другим участникам дела вменяют хищения и растраты в ходе реализации бизнес-проектов в области строительства на общую сумму в 11 миллиардов рублей. Счета, активы и личное имущество фигурантом дела арестовано судом. Свою вину Магомедовы отрицают.

 

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