Суд продлил на полгода арест братьев Магомедовых

Напомним, глава компании «Сумма» Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед Магомедов обвиняемые в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, были арестованы в марте 2018 года, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.