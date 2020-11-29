Мэр Буэнос-Айреса ответит в суде за жестокость полиции на прощании с Марадоной

Автор Хадижат

Мэра столицы Аргентины Орасио Родригеса Ларрета призвали к ответу в суде за действия полиции на прощании с футболистом Диего Марадоной, сообщает Clarin.