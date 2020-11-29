Правоохранительные органы применяли слезоточивый газ и водометы с целью не допустить толпу в зал президентского дворца, где проходило прощание. Напомним, легенда Аргентины Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Проститься с ним на улицы Буэнос-Айреса вышли сотни тысяч рублей.
Мэр Буэнос-Айреса ответит в суде за жестокость полиции на прощании с Марадоной
- Автор Хадижат
- 29 ноября, 2020. Воскресенье 02:34
Мэра столицы Аргентины Орасио Родригеса Ларрета призвали к ответу в суде за действия полиции на прощании с футболистом Диего Марадоной, сообщает Clarin.