В России упростили порядок оформления инвалидности

Согласно новому постановлению, специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно получать недостающую для оформления документов информацию, направляя запрос в поликлинику.

По предварительным расчетам, этот процесс должен уложиться в три рабочих дня. На доработку документов отведено еще две недели. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2020 года.