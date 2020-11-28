По предварительным расчетам, этот процесс должен уложиться в три рабочих дня. На доработку документов отведено еще две недели. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2020 года.
В России упростили порядок оформления инвалидности
- Автор Хадижат
- 28 ноября, 2020. Суббота 15:13
Согласно новому постановлению, специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно получать недостающую для оформления документов информацию, направляя запрос в поликлинику.
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