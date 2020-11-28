ЗАМАНА - В России создадут собственные видеохостинги из-за цензуры YouTube

В России создадут собственные видеохостинги из-за цензуры YouTube

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28 ноября, 2020. Суббота 14:30
В России создадут собственные видеохостинги из-за цензуры YouTube

 

С этой инициативой Роскомнадзор обратился к СМИ и IT компаниям на уходящей неделе.
Напомним, еще в июле без предупреждения и должных оснований были заблокированы каналы в YouTube трех российских СМИ, в том числе интернет-телеканала «Царьград».
Цензуре видеохостинга также подверглись канал Russia Today, РИА Новости и «Крым 24».

18 ноября Роскомнадзор выступил с требованием к YouTube вернуть в раздел «В тренде» канал ведущего «России 1» Владимира Соловьева».
Под мнению ведомства, канал выпал из «трендов» по цензурным соображениям.

В России создадут собственные видеохостинги из-за цензуры YouTube
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