В России создадут собственные видеохостинги из-за цензуры YouTube
- Автор Хадижат
- 28 ноября, 2020. Суббота 14:30
С этой инициативой Роскомнадзор обратился к СМИ и IT компаниям на уходящей неделе.
Напомним, еще в июле без предупреждения и должных оснований были заблокированы каналы в YouTube трех российских СМИ, в том числе интернет-телеканала «Царьград».
Цензуре видеохостинга также подверглись канал Russia Today, РИА Новости и «Крым 24».
18 ноября Роскомнадзор выступил с требованием к YouTube вернуть в раздел «В тренде» канал ведущего «России 1» Владимира Соловьева».
Под мнению ведомства, канал выпал из «трендов» по цензурным соображениям.
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