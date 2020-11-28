В своем приветственном адресе, врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил военнослужащих отделения морской пехоты, дислоцированной в Дагестане с праздником и поблагодарил за верность воинскому долгу.
В рамках празднования, отличившимся пехотинцам были вручены поощрения и государственные награды.
День морской пехоты отметили в Каспийске
- Автор Хадижат
- 28 ноября, 2020. Суббота 13:34
Празднование 315-ой годовщины образования морской пехоты ВМФ России, прошло в Каспийске в пятницу, 27 ноября, с участием врио заместителя Председателя Правительства Дагестана Рамазана Джафарова и командующего Каспийской флотилией Сергея Пинчука.
В своем приветственном адресе, врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил военнослужащих отделения морской пехоты, дислоцированной в Дагестане с праздником и поблагодарил за верность воинскому долгу.
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