ЗАМАНА - День морской пехоты отметили в Каспийске

День морской пехоты отметили в Каспийске

Автор
28 ноября, 2020. Суббота 13:34
День морской пехоты отметили в Каспийске

Празднование 315-ой годовщины образования морской пехоты ВМФ России, прошло в Каспийске в пятницу, 27 ноября, с участием врио заместителя Председателя Правительства Дагестана Рамазана Джафарова и командующего Каспийской флотилией Сергея Пинчука.

День морской пехоты отметили в Каспийске
Общество

В своем приветственном адресе, врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил военнослужащих отделения морской пехоты, дислоцированной в Дагестане с праздником и поблагодарил за верность воинскому долгу.
В рамках празднования, отличившимся пехотинцам были вручены поощрения и государственные награды.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top