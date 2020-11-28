В Европе на время новогодних праздников планируют ослабить коронавирусный карантин

Автор Хадижат

Правда, в Испании некоторые регионы еще не договорились об окончательных послаблениях. Где-то хотят разрешить собираться группой не более 6 человек, в Мадриде и Каталонии надеются увеличить это число до 10, а также перенести комендантский час на более позднее время.