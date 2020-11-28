Встречи людей до десяти человек будут разрешены в Германии с 23 декабря по 1 января 2021 года. В Италии на новогодние выходные позволят встречи членов семьи первой степени родства.
Британские власти уже смягчили ограничительные меры на пять дней с 23 по 27 декабря, чтобы семьи смогли встретиться и провести Рождество вместе. Правда, Главный врач страны посоветовал не обнимать родных на Рождество, однако вводить подобный запрет власти не планируют.
В Европе на время новогодних праздников планируют ослабить коронавирусный карантин
- Автор Хадижат
- 28 ноября, 2020. Суббота 10:12
Правда, в Испании некоторые регионы еще не договорились об окончательных послаблениях. Где-то хотят разрешить собираться группой не более 6 человек, в Мадриде и Каталонии надеются увеличить это число до 10, а также перенести комендантский час на более позднее время.
Встречи людей до десяти человек будут разрешены в Германии с 23 декабря по 1 января 2021 года. В Италии на новогодние выходные позволят встречи членов семьи первой степени родства.
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